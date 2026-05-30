迫る2026W杯では前回王者アルゼンチン代表、2大会連続ファイナリストのフランス代表、EURO2024王者スペイン代表、EURO2大会連続ファイナリストのイングランド代表、さらには各ポジションに優秀な選手を揃え、前回のUEFAネーションズリーグを制しているポルトガル代表あたりが優勝候補になってくるだろうか。ただ、優勝候補と呼ばれるチームにも穴はあるものだ。『ESPN』は大会を前に、上記5チームにブラジル代表を加えた6チームを