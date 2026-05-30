迫る2026W杯では選手たちに加え、世界的影響力を誇るインフルエンサーたちがどう絡んでくるかも1つの注目ポイントになるのかもしれない。現在急激に知名度を上げている選手の1人が、ニュージーランド代表DFティム・ペインだ。ニュージーランドはオセアニア予選を勝ち抜き、2010年大会以来となるW杯出場を決めた国だ。しかし過去2回の出場で勝利したことはなく、お世辞にも注目度の高いチームとは言えない。そんなチームに目をつけ