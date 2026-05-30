リヴァプールは30日、アルネ・スロット監督の解任を発表した。2024年夏にユルゲン・クロップ前監督の後任として就任した同指揮官は、わずか2シーズンでアンフィールドを去ることとなった。現在47歳のスロット監督は、AZやフェイエノールトで手腕を発揮した後、2024年にリヴァプールの指揮官へ就任。就任1年目にはプレミアリーグ制覇を成し遂げ、クラブに歓喜をもたらした。だが、今季はリーグ戦で苦戦が続き、タイトル獲得に失敗。