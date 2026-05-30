決勝戦では一時プレイを拒否したことから優勝剥奪のペナルティを受けることになったものの、今年1月に行われたアフリカ・ネイションズカップでは準優勝の成績を残すなど、今のセネガル代表はアフリカでも1、2を争う力を備えている。ただ、チーム状態は盤石とは言えないのかもしれない。セネガルはアリウ・シセが長く指揮してきたが、2024年10月に解任。現在はパペ・ティアウが指揮しているが、その契約状況が不透明だというのだ。