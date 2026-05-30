リヴァプールMFカーティス・ジョーンズに、セリエAのインテルが継続的な関心を示し、ターゲットとなっているようだ。移籍市場に詳しいジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えた。同氏によると、1月のトップターゲットだったジョーンズは現在も獲得リストのトップにおり、ジョーンズも加入に前向きだという。クラブ間で連絡が取られており、まだ合意には至っていないものの交渉が進んでいるという。ただし、インテルが提