手持ちで安定した動画を撮影できるジンバル一体型カメラ「Osmo Pocket 4」が2026年4月22日に登場しました。Osmo Pocket 4は1インチのセンサーを搭載しており、4K動画を撮影可能。さらに107GBのストレージを内蔵しておりmicroSDカードを用意せずとも長時間の動画を記録できます。そんなOsmo Pocket 4がGIGAZINE編集部に届いたので、まずは見た目を詳しくチェックしてみました。Osmo Pocket 4 - 広がる世界、収まるポケット - DJI 日