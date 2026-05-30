エジプトサッカー協会（EFA）は30日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の最終メンバー26名を発表した。2大会ぶり4度目のW杯出場となるエジプト代表。グループステージではグループGに入っており、6月15日にベルギー代表と、同21日にニュージーランド代表と、同26日にイラン代表と対戦する。EFAは20日の段階で、本大会に臨む候補メンバー27名を発表。5月28日に行われたロシア代表との親善試合後に本大会メンバー26名が発