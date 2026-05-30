カナダサッカー協会は29日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバー26名を発表した。アメリカ、メキシコとともに、今大会の共同開催国の1つとしてワールドカップに臨むカナダ代表。本大会開幕まで約2週間と迫るなか、今後は6月1日にウズベキスタン代表、同5日にアイルランド代表との親善試合を経て、本大会へ乗り込む。グループステージではグループBに組み込まれており、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表、カタール代表、