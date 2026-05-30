日本高野盟が導入を検討している７イニング制についての意見交換会が３０日、大阪市内で行われ、日本ハムの栗山英樹ＣＢＯ、今春のセンバツを制した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが参加した。かねて反対を表明していた西谷監督は改めて「断固反対」と語り、現場で指導する立場から「する側はやり方によれば十分できる」と説明。さらに、「意を反することは失礼かもしれませんが、私の中では脳みそちぎれるぐらいは考えられていない