アーセナルのミケル・アルテタ監督が、クラブ史上初となるチャンピオンズリーグ（CL）優勝へ向けて意気込みを語った。クラブ公式サイトが伝えた。30日、2025ー26シーズンのチャンピオンズリーグ決勝が行われる。アーセナルは2005ー06シーズン以来となる20年ぶりの決勝進出となる。前日会見に出席したアルテタ監督は、「我々の歴史上、この舞台に立つのは2度目なので、この瞬間を自分のものにするチャンスだと思う。明日、こ