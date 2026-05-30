キリンチャレンジカップ2026のアイスランド戦を翌日に控え、日本代表は試合会場である国立競技場で前日練習を実施。練習後、リヴァプール所属のMF遠藤航が取材に応じた。アイスランド戦で先発することが森保一監督から明言された遠藤。左足首の負傷で2月から離脱し、プレミアリーグ最終節でベンチ入りできるまでに復帰したものの、公式戦に出場するのは負傷明けで初となる。「まだ足の痛みがまったくなくなっているわけではな