お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之（４７）が３０日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜・午前９時）を欠席した。この日の番組冒頭、相方の塙宣之（４８）がアシスタントを務めるＴＢＳ・出水麻衣アナウンサーと登場すると、「ちょっとバッタバタでございまして。急きょ二人という…」と土屋の欠席を伝えた。「今は言えるんですけど、土屋は（美大）受