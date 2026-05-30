日本代表最年少20歳の後藤啓介が意気込みを語った。後藤は今シーズン期限付き移籍先のシント・トロイデンで大ブレイク。2025-26シーズンは公式戦40試合に出場し、13得点8アシストを記録した。昨年11月に日本代表初選出を果たし、ガーナ代表戦でデビュー。3月のスコットランド代表戦では初先発に抜擢されていた。決定力に加え、最前線とシャドーを起用にこなせる後藤は「複数ポジションをやることになると思うので、しっかりと