伊勢崎オートのナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は、30日が4日目。3日目を終了して通算998勝としていた鈴木圭一郎（31＝浜松）が、準決勝戦11Rを快勝して通算999勝目をゲット。G1優勝戦という大舞台で大台の通算1000勝に挑むことになった。「エンジンは凄く乗りやすい」と胸を張る。その11Rは道中で不利がありながら、強烈な追い込み足を披露して異次元パワーを証明した形。通算1000勝へ向けての意気込みを