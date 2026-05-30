MBSテレビは、5月31日に『映像’26』枠で「それでも働きたい〜障がい者の就労と尊厳〜」（前5：00〜6：00※関西ローカル）を放送する。【写真】』MBS河田直也アナ、生放送で目に涙ため「なんで?」 重度障害者の就労めぐり「おはようございます」と職場で笑い合い、誰かの役に立つ。そんな当たり前の明日（あす）を夢見て、彼女は40社もの不採用通知を受け取ってきた。滋賀県大津市に暮らす深田澪音さん、22歳。脳性まひに