日本高野連の「７イニング制諸課題検討会議の最終報告書に関する意見交換会」の第１回が３０日、大阪市内で行われた。日本ハムの栗山英樹ＣＢＯ、今春のセンバツを制した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが参加した。断固反対の立場を明かした西谷監督は、投手起用の立場からも７イニング制に警鐘を鳴らした。西谷監督は「７イニング制になったら、いいピッチャーだったら１００球で終わる。勝ちたかったら次もそのピッチャーで行く。