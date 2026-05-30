キリンチャレンジカップ2026のアイスランド戦を翌日に控え、日本代表は試合会場である国立競技場で前日練習を実施。練習後、LAギャラクシー所属のDF吉田麻也が取材に応じた。鎌田大地がUEFAカンファレンスリーグ決勝出場の関係などで、日本でのワールドカップへの事前キャンプおよびアイスランド戦の合流が不可になり、吉田が日本での活動限定で日本代表に追加招集となった。森保一監督はこの日の会見で、吉田の先発出場と、約