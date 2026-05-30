お笑い芸人、江頭2:50（60）が30日、山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストに約1万3000人を集め、3度目の開催となる「エガフェス」を開催した。公式YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」の登録者が、526万人を超えるだけに、会場は大盛り上がりだった。全出演者、主なビデオメッセージ提供者は以下の通り。【全出演者】江頭2:50、A．B．C−Z、大久保佳代子、加護亜依、サンボマスター、シュノーケル、ダチョウ倶楽部、横山