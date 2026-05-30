米総合格闘技イベント「ＵＦＣファイトナイト」（３０日、中国・マカオ）で、朝倉海（３２）がキャメロン・スモザーマン（２８＝米国）に圧巻の１１０秒失神ＫＯ勝ちで復活ののろしをあげた。海は２０２４年１２月にＵＦＣデビュー。いきなりフライ級王座戦に臨んだが、アレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）に２Ｒ一本負け。昨年８月にもティム・エリオット（米国）と対戦したが無念の連敗となった。絶対に負けの許され