２７日、上海外高橋造船第５ふ頭に停泊する「愛達・花城号」。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海5月30日】中国で2隻目となる国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティー）」が27日、12日間の試験航海を終え、建造元の中国船舶集団上海外高橋造船のふ頭に戻った。149の検証項目の全てに合格し、試験航海は成功した。今後は船内各区画とシステムの仕上げ工事を進め、11月6日の上海での引き渡し、同