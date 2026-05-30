ボートレース住之江の5日間シリーズ「守口市制80周年記念競走」が、30日に開幕した。初日7Rの戸敷晃美（29＝福岡）は5着。枠なりの大外発進と「2マーク手前でキャビった」ことも響いたか。それでも「1マークの舟の向きは良かったし、戦える感じはあります」と相棒の34号機には悪くないジャッジを与えていた。今期は既にフライング1本持ちということもあり早い仕掛けはご法度だが「スタートは勘通りです」なら足かせは気に