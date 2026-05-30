ボートレース住之江の5日間シリーズ「守口市制80周年記念競走」が、30日に開幕した。初日8Rは3連単2万460円の高配で決着。穴党の味方となったのは真鳥章太（30＝長崎）だ。2コースから小野生奈の懐を突いて抜け出し、白星発進となった。「ラッキーでしたね。足的には普通くらいです」と言いながらも「1マークはしっかり向いて差せたので操縦性は問題ないと思う」51号機の手応えは悪くなさそう。今後に向けては「道中落と