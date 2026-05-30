公開中の映画『マテリアリスト 結婚の条件』は、『パスト ライブス／再会』（2023年）で世界中を魅了したセリーヌ・ソン監督の最新作。A24製作のもと、“愛”と“結婚の条件”の間で揺れる現代人の本音を描いたロマンティック・ラブストーリーだ。【動画】大人のリアルな恋愛について語り合う特別映像主人公は、ニューヨークの結婚相談所でクライアントの理想や条件をマッチングさせ、ベストパートナーを見つけ出す凄腕のマッ