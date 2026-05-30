歌手の小柳ルミ子（７３）が３０日、俳優の麻実れい（７６）、黒木瞳（６５）らと日本武道館での昭和１００周年を記念し、コンサート「宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！」に参加した。開演前に取材に応じた小柳は「今日は懐かしい歌がいっぱい聞ける」と笑顔。「こういうコンサートは宝塚だからこそできる」とうなずき、「これもう１回やったら？恒例化したらファンのみなさんも喜んでくれると思います」と早くも再