シニア期は、現役時代よりも時間にゆとりが生まれ、人付き合いや趣味にどうお金を使うかで、暮らしの満足度が大きく変わります。老後に欠かせない「交際費」と「娯楽費」ですが、その使い方によって、気持ちにゆとりを持って生活できる人もいれば、「いつもお金が足りない……」「損した」と感じてしまう人もいます。今回は、一生貧乏になりやすい人、豊かに暮らせる人のお金の使い方を紹介します。老後の生活費の約2割！「楽しみ