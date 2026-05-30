東京都在住・28歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、鳥取県の「皆生游月」です。※以下の情報は2026年5月30日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「皆生游月」は全室温泉露天風呂付きのフロントオーシャンビューが魅力東京都在住・28歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、鳥取県の「皆生游月」でした。・宿泊した部屋：スーペリア和洋室▼特