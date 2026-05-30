夫婦やパートナーと歩む老後に必要なお金は、世帯ごとに大きく異なります。今回は、夫婦2人暮らしの老後の生活費を導き出すための3ステップを紹介します。ステップ1：現在の支出と収入の見込みをチェック老後は限られた収入の中で暮らしていくため、まずは夫婦で通帳やカード明細を出し合い、現在の支出を整理してみましょう。夫婦世帯では、2人分の年金で生活していても、将来的にどちらか一方になれば、受給額が減ることになりま