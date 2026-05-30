西野カナが、シングル『LOVE BEAT』のオフショットを自身のInstagramに公開した。 （関連：【画像】西野カナ、平成ギャルすぎるミニスカート姿） 西野がアップしたのは、シングルに付属されるフォトカードの撮影時の様子。Y2Kテイストのトロピカルな衣装を身にまとった西野がハイビスカスを持っている。投稿にはシングル収録曲の「Replay」がBGMに設定されている。コメント欄には「平成のギャル感伝わる」「20代