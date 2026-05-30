女優の川島海荷（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。結婚式でのお色直しのドレス＆夫婦2ショットを披露した。川島は2024年12月に競泳の中村克と結婚。27日に、半年前に結婚式を挙げたことを報告し、ウエディングドレス姿を披露していた。その時は川島だけの写真だったが、この日は2ショットも投稿。黄色系のドレス姿で「お色直しは、大好きなディズニー映画をイメージして」と説明した。フォロワーからは「めちゃく