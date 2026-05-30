熊本市動植物園内に、木をふんだんに使用した屋内型の遊戯施設が作られていて、30日、上棟を記念して餅まきが行われました。この施設は、木と触れ合うことで自然の恵みや環境の大切さを学ぶ「木育」の推進を目的として、新産住拓が工事を進めているものです。施設内には、熊本城の石垣をイメージしたボルダリング設備や、木のボールプールなど10種類以上の遊具が設置され、今年11月にオープンする予定です