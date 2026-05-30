東京・日比谷公園とその周辺施設で行われる音楽イベント「日比谷音楽祭」が３０日に開幕し、メインステージの「ＤｒｅａｍＳｅｓｓｉｏｎ」が東京・丸の内の東京国際フォーラムホールＡで始まった。今年で８年目を迎えた「日比谷音楽祭」だが、これまでメインステージとして使われてきた日比谷公園大音楽堂（野音）の再整備のため、会場を東京国際フォーラムに“引っ越し”。実行委員長を務める音楽プロデューサーの亀田誠治