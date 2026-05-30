３０日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、２年連続で悪天候のために直前で中止になっていた東京・足立区の第４８回「足立の花火」大会が３年ぶりに無事開催されたことを速報した。キャスターの高島彩アナウンサーは「足立区の花火大会が先ほど終わり、会場周辺が帰る人々でごった返しています」と生中継の映像とともに報じると「一昨年はカミナリ、去年は強風で中止となった夏