【台風６号】強い勢力で 沖縄・鹿児島へ接近 台風６号の影響で、６月１日（月）から３日（水）頃にかけて、東日本、西日本、沖縄地方と鹿児島県奄美地方では、大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。 ６月１日（月）１５時には、沖縄の南の北緯２４度５０分、東経１２６度４０分を中心とする半径１００キロの円内に達する見込みです。 中心の気圧は９６５ヘクト