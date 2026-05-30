【モデルプレス＝2026/05/30】ロックバンド・Mr.Childrenの公式サイトが5月30日に更新された。同日行われた大阪城ホール公演を途中で中止したことを報告した。【写真】ミスチル、一部報道にコメント◆Mr.Children、大阪公演を中断4月4日から11月22日にかけてライブツアー「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”」を開催している同バンド。同日行われた大阪公演について、同サイトは「桜井和寿の風邪による体調不良によ