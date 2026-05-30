ドナルドダックのお誕生日を記念した「DONALD FASHION 2026」コレクションが、ディズニーストアで2026年5月15日（金）より順次発売されます。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】人気スピジャも！ドナルド誕生日ファッション6月9日はドナルドのお誕生日。初夏にぴったりなネイビーとホワイトのボーダー柄や、大胆なキャラクターデザインがアクセントになったファッショングッズが登場します。デニムジャケットは、ドナルドの