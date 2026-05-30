STU48は30日、公式サイトを更新。6月1日からグループとしてキャプテン・副キャプテン制度を廃止すると発表した。グループ公式サイトを通じ「2026年6月1日からグループとしてキャプテン・副キャプテン制度を廃止します」と発表。その理由について「10周年に向けて、メンバー全員がキャプテンだという覚悟を持ち、グループを牽引し、メンバー・スタッフがより一丸となり、『暗闇の中で、君は何を見つけたか。』を常に胸に刻み、