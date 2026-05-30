7イニング制についての意見交換会に出席した大阪桐蔭の西谷浩一監督＝30日、大阪市日本高野連は30日、導入が議論されている7イニング制についての1回目の意見交換会を大阪市内で開いた。今春の選抜大会を制した大阪桐蔭の西谷浩一監督や元日本代表監督の栗山英樹さんらが参加し、活発に議論した。西谷監督は導入に「断固反対したい」と強い口調で述べた。現場の反対意見が多いことや選手の出場機会減少などを懸念し「7回にすれ