日本サッカー協会(JFA)は30日、あす国立競技場で行われる「キリンチャレンジカップ2026ひとつになるから強くなる。」アイスランド代表戦の前日会見を行い、日本代表の森保一監督が質疑応答を行った。●森保一監督「明日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦に向けて、まずはお礼を申し上げたい。明日もキリンチャレンジカップで素晴らしい対戦相手と壮行試合という形で親善試合を組んでいただいて、ワールドカップに向け