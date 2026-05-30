北中米W杯で背番号7をつけることになった日本代表MF田中碧(リーズ)が自身2度目となるW杯への思いとともに、「7番」に対する思いを語った。アイスランド戦を翌日に控えた国立競技場。取材エリアにやってきた田中は率直な思いを口にした。背番号7はさぎぬまSC時代からの幼なじみでもあり、W杯メンバー発表の直前に左太腿裏を負傷してW杯出場の夢を絶たれたMF三笘薫(ブライトン)がつけてきた番号。だからこそ、三笘への思いを問わ