日本代表史上3位の国際Aマッチ通算127試合目は「先発10分間出場」--。31日の北中米ワールドカップ壮行試合のアイスランド戦で森保一監督から異例の役割を託されたDF吉田麻也(LAギャラクシー)は前日練習終了後、あらゆる葛藤を振り切った様子で熱く決意を語った。「明日は時間は短いけど、自分のいま持てるものを全てその10分にかけてワールドカップのつもりで戦います」第2次森保ジャパンの3年半、前回カタールW杯で主将を担っ