日本代表の森保一監督が先発起用を明言したキャプテンのMF遠藤航(リバプール)は31日のアイスランド戦(国立)に向け、「まずはW杯前最後の親善試合なので、チームとして勝利を目指すのは大前提で、皆さんにいいプレーを見せて勝利を届けたい」と決意を語った。遠藤は2月11日のサンダーランド戦で左足首の靱帯を痛め、人工靱帯による補強手術を受けた。今月24日の最終節・ブレントフォード戦でベンチ入りしたが、出場機会はなく、