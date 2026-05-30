絶好調を保ったまま、W杯への活動に入った。日本代表FW前田大然(セルティック)は国内2冠に貢献するゴールを含め、公式戦7試合連続ゴールでシーズン終了。「チームでの調子が上がった状態で合流できたので、あとはもうやるだけ」と力を込めた。今季公式戦54試合17ゴール10アシストを記録。そのうち9ゴールはシーズン最終盤に量産した。年明けから4月中旬まで不発が続いたが、4月19日のスコティッシュ・カップ準決勝で1ゴールを