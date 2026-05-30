指揮官が“予告先発”をした。日本代表はあすアイスランド代表と対戦。森保一監督は前日会見でMF伊東純也(ゲンク)を左シャドーで起用すると明言。伊東は「やったことあるポジションだし、左シャドーだけじゃなくて全部の(攻撃的な)ポジションで考えていると言われた。どこで出てもいい準備をしたい」と力を込めた。これまで左シャドーを務めてきたMF南野拓実やMF三笘薫が不在で、MF鈴木唯人は負傷からの回復途中。31日のアイス