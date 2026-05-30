日本代表の森保一監督は31日のアイスランド戦(国立)にMF遠藤航(リバプール)とDF吉田麻也(LAギャラクシー)の先発起用を明言したうえで、キャプテンマークについては現在のチームキャプテンである遠藤に巻いてもらう考えを示したが、遠藤自身は吉田への敬意を示す意味でキャプテンマークを託したい気持ちがあるようだ。公式練習後、報道陣の取材に応じた遠藤は「僕がキャプテンをやるのか、(吉田)麻也さんなのかというところは、