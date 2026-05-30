「７イニング制諸課題検討会議最終報告書第１回意見交換会」が３０日、大阪市内で行われた。日本ハムファイターズチーフ・ベースボールオフィサーの栗山英樹氏、大阪桐蔭の西谷浩一監督、佐賀・鳥栖工の大坪慎一監督らが出席。日本高野連からは北村聡会長、井本亘事務局長が出席し、スポーツキャスターの長島三奈さんがファシリテーターを務めた。これまで７イニング制に反対の考えを示していた西谷監督は「何回も読ませてい