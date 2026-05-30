亡くなった部下の妻に無理やりキスをしたとして、不同意わいせつの罪に問われていた男の裁判で、熊本地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。元大津町職員、遠藤昌視被告（59）は、去年2月、亡くなった部下の妻である50代の女性の家を訪れ、女性の腕を掴みキスをしたとして、不同意わいせつの罪に問われていました。遠藤被告は、同意があったとして、無罪を主張していました。判決で、熊本地裁の賀嶋敦裁判官は「抵