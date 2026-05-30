ロックバンド・Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎが３０日、公式サイトで同日の大阪城ホール公演を途中で中断したことを発表した。同サイトは「Ｍｒ．ＣｈｉｌｄｒｅｎＴｏｕｒ２０２６”Ｓａｔｕｒｄａｙｉｎｔｈｅｐａｒｋ”５月３１日（日）大阪城ホール公演中止のお知らせ」と題し「本日行われましたＭｒ．ＣｈｉｌｄｒｅｎＴｏｕｒ２０２６”Ｓａｔｕｒｄａｙｉｎｔｈｅｐａｒｋ”大阪城ホール公演にお