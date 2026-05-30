2025年度、県内での児童虐待の相談件数は2600件あまりで、そのうち半数以上が「心理的虐待」であることが公表されました。これは、教育や児童相談所の担当者、警察など、子どもにかかわる関係機関が参加する協議会で公表されたものです。2025年度の児童虐待の相談件数は、前年度から182件減って2637件でした。このうち心理的虐待が1344件で半数以上を占め、次いで身体的虐待が827件でした。協議会では関係機関が連携を図りながら対