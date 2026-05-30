◇練習試合山梨学院6―5仙台育英（2026年5月30日山梨学院グラウンド）春季山梨県大会で優勝した山梨学院は30日、山梨県甲府市内で仙台育英（宮城）と練習試合を行い、6―5で逆転勝利を飾った。今春の宮城県大会王者と熱戦を演じた吉田洸二監督は「仙台育英バッテリーの配球から意図を感じました。やらされている野球ではなく、選手が考えて野球をしていると伝わってきました」と相手選手を称えた。吉田監督が指揮を執