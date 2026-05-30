パロマ瑞穂スタジアム名古屋市は30日、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会のメイン会場となるパロマ瑞穂スタジアム（同市瑞穂区）でコンクリート片がはがれ、落下したと発表した。けが人はいない。安全措置を取った上で同日のJリーグの試合は実施した。今後、利用に支障が出ないように修繕する予定。市によると、同日朝、横約12センチ、縦約8センチ、厚さ約1.5センチのコンクリート片が3階通路の床に落下しているのを巡回中の警